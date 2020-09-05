影壇大哥大成龍日前傳出，北京二環2間豪宅登上法拍網，起標價7190萬人民幣，據悉是因為建商未正式過戶導致豪宅將被法拍，對此成龍證實正在提訴訟中，至於詳細原因則不願多做說明。

根據《聯合報》報導，成龍2006年透過旗下公司以3360萬元人民幣，向開發商御嘉置地買下位在北京東直門內的「NAGA上院」2間豪宅，雖然成龍與妻子林鳳嬌、兒子房祖名都住在豪宅內，甚至也有定期繳納水電、瓦斯等費用，但由於交房後沒有申請產權變更，以及辦理過戶，因此名義上成龍雖是花錢買房的屋主，但實際卻未取得房產權，因此13年來一直是「住在別人的房子裡」。

後來御嘉置地與其他公司爆出債權問題，更被天鴻控股要求扣押財產，導致成龍的兩戶豪宅與車位都被列在扣押項目，一家三口只能無奈搬離該處，事情曝光後，成龍透過公司提告，欲透過司法爭回自身權益。

對此，北京法院透露成龍並非屋主，加上旗下公司「中泰成龍國際集團」雖持有該房，但卻是未在大陸境內設置分支機構的境外企業，依據法律不得在境內購買住宅，而成龍則透過經紀公司回應：「此事正在訴訟階段，涉及法律內容，不方便多談」。

(中時新聞網)