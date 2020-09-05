衛福部長陳時中日前說明美豬瘦肉精容許殘留量，並表示考量台灣飲食習慣，腎臟標準會比國際標準更嚴格。但網友並不相信，直言就算有訂標準，那風險評估要怎麼估？更有粉專挖出陳時中在2017年對美豬議題的談話，狠酸真的是講幹話。

陳時中5日召開記者會，說明美豬瘦肉精容許殘留量。豬隻萊克多巴胺的殘留容許量分別是，肌肉0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、脂肪（含皮）0.01ppm，僅有腎臟比國際標準嚴格，原因是考量台灣的飲食習慣，婦女坐月子時有吃腎的需求。

陳時中更表示，過去沒有說明清楚，原因是國外沒有食用的習慣，考量國人飲食習慣，台灣參考了日韓做法（日本0.04ppm、南韓0.01ppm）後，決定比照南韓，訂出0.01ppm的標準。他強調，豬雜碎也有做過風險評估。

對此，批踢踢網友在網路上表示，「神時鐘（神時中）說開放，大家就安心吃啊！還在那邊543，有沒有台灣價值啊」、「817喜迎狂牛症跟瘦肉精」、「唉，以後下水湯不能喝了，誰知道老闆用台灣還美國的」、「風險評估怎麼評估的啊？實驗數據」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

更有網友挖出臉書「每日一句學英文 - Daily English」粉專在1日分享的一張圖片。只見圖片上面寫著陳時中在2017年針對美豬是否叩關及日本核食是否解禁問題曾表示，如果不安全，衛服部絕對會說NO，不能因為政治考量開放進口，衛服部有這個腰桿子，也挺得起來。但2020年陳時中對於美豬議題竟是這樣表示，地方政府別扯後腿，他願帶頭吃三個月，但是他有三高。該粉專痛批，講幹話，還不要幽默教導講幹話英文是talk rubbish。

(中時新聞網)