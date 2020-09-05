陽明大學校長郭旭崧(右)頒發感謝狀給交大前校長張懋中。（陽明大學提供／李侑珊台北傳真）

陽明大學醫學系第一批醫師工程師組學生，將在本學期首次嘗試先在交通大學修讀電機資訊課程，而為鼓勵更多學生投入智慧醫療，交通大學前校長張懋中也以父母名義，成立「張德璋先生與郭聯壁女士紀念獎學金」，將用於獎勵優秀的醫師工程師學生。

陽明大學醫學系醫師工程師組，前兩年將在交通大學上課，大三後回到陽明大學，繼續完成醫學系PBL（問題導向學習）與實習，大六畢業時取得「醫學士」學位。

本身就是電機工程領域專家的張懋中，在擔任交通大學校長期間力推台灣應將智慧醫療作為下一代產業，促成醫師工程師組的成立，也讓這個兩校合作的科系，順利招收到第一期生力軍。

張懋中以父母親的名義，捐贈醫師工程師的獎學金基金，期望醫師工程師組能培養兼具仁心仁術與創新研發的醫師。趕在張懋中赴美前夕，陽明大學校長郭旭崧特地與醫師工程師組學生，一同與張懋中座談，並致上由衷感謝。

張懋中表示，以他多年在美國的經驗來談，台灣訓練很多「解決問題」的人才，這也是為什麼台灣代工產業發達的原因，但卻缺乏「發明未來」的人才，這是與歐美教育最大的區別，也是影響台灣產業沒有辦法向上提升的因素。他期望醫師工程師能替台灣醫界與電子業尋找新藍海。

郭旭崧則說，醫學與電資的結合，是希望能將仁心仁術的精神發揚光大。疫情已經看出資訊化的重要性，無論是防疫、臨床或照護，有了資通訊的協助，能讓醫師克服交通阻礙，讓醫學發展出更優質的服務造福民眾。

(旺報 )