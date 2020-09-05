捷克參議院議長韋德齊所率領的訪問團結束6天的訪台行程，4日晚間搭乘華航包機返國，蔡英文總統今在臉書除了感謝「捷克的好朋友們」；讓台灣和捷克的交流，跨出了重要的一步。未來，台灣一定會繼續跟捷克緊密交流，為共同的民主信念來努力！

總統今在臉書指出，「謝謝捷克的好朋友們，讓我們繼續深化台捷關係！」這幾天，捷克參議院韋德齊議長率領的訪團，和台灣各界展開全面的交流，昨天也和美國、日本、歐盟的代表共同討論了重組供應鏈的布局。

她說，很感動韋德齊議長實現了柯佳洛前議長（Jaroslav Kubera）訪台的遺願，讓台灣和捷克的交流，跨出了重要的一步。

她指出，前天，她在總統府追贈柯佳洛前參議長勳章，並表達最高的敬意。「就如韋德齊議長所說，他們此行，是將柯佳洛前議長的生命理念轉化成一種承諾」。未來台灣一定會繼續跟捷克緊密交流，為共同的民主信念來努力！

總統表示，也期待，下次和捷克的好朋友們再見面時，疫情已經平息，我們都可以脫下口罩，看見彼此的臉孔。歡迎常常來訪，也帶更多朋友一起來認識台灣！

(中時 )