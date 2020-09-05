高雄市瑞豐夜市一家小吃攤店家，因不滿隔壁的泰式奶茶飲料攤消費客群，站在他攤位前排隊，憤而打翻熱水壺燙傷飲料店老闆林婦雙方，林婦昨天上午持驗傷單到新莊派出所對曾男提出傷害告訴，警方將通知曾男到案說明。

高雄市左營分局表示，9月3日晚間約8點40分獲報，指左營區瑞豐夜市發生攤商糾紛，左營分局新莊派出所到場調查，現場為泰式奶茶店老闆林女及隔壁小吃攤販曾男因攤販客人排隊問題引起糾紛，林女遭曾男熱水潑傷，當場送高雄榮總就醫。

林婦的兒子在「爆料公社」PO文表示，平時他在飲料攤幫忙，如果消費者多，就會發號碼牌，避免排隊人潮影響鄰攤生意，但當天他因故未在場。

林婦兒子表示，對方先說：「妳家客人排過來了，是不會管喔？」隨後打翻飲料攤熱水，導致林婦燙傷，但林婦也把熱水壺丟過去，再過去理論，不料對方嗆說：「剛剛好而已啦！」但後來改口說是「不小心打翻」。

警方表示，將通知曾男到案說明。警方強調，全案除受理依法偵辦外，並協請夜市管理單位出面約制雙方勿再衍生治安事件，以免影響夜市形象。

(中時 )