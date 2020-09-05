每年例行在孔廟舉辦的成年禮今年很不一樣。台北市大安區公所為了讓學子對社會事務有更多元體驗，今年特別結合行政院海巡署艦隊分署，將成年禮移師到台北港海巡基地舉辦，協請海巡署教育訓練測考中心及艦隊分署共同協助學子們體驗海巡執勤狀況，登上「宜蘭艦」讓學子體驗有別於傳統的成年禮，讓參與的學生與家長們紛紛大讚「相當難得的經驗。」

參與學生登上海巡艦，仔細聆聽海巡隊員介紹海巡艦艇。(戴志揚翻攝)

大安區長林明寬也親自下海體驗靠泊時的撇纜任務。(戴志揚翻攝)

大安區區長林明寬表示，臺北市各行政區成年禮往年均集中於孔廟由民政局統一辦理，自105年起，則由各行政區發揮創意自行主辦，臺灣是一個島國，而海巡署教測中心正好位於大安區轄內，區公所特別商請教測中心結合海洋委員會「向海致敬」主題，協請教測中心及艦隊分署假臺北港海巡基地，共同辦理成年禮活動，以不一樣的海巡體驗，祝福學子邁向人生新階段，期許學子明瞭成年後應承擔的社會責任。

學子們親眼見識宜蘭艦發射水柱進行驅離任務。(戴志揚翻攝)

區長林明寬戴著學生們在艦橋內聽取艦艇操作示範。(戴志揚翻攝)

海巡署教育訓練測考中心表示，海巡基地成年禮包括登艦巡禮、撇纜體驗、救生衣穿戴、海洋致敬影片欣賞及海巡隊參觀等各類動、靜態活動，讓參加活動的禮生得一窺海洋航行的工作及辛勞，並充分認知成年責任及榮譽。另防疫期間，主辦機關也確實遵循中央流行疫情指揮中心指引，入場前所有人員皆須量測體溫，並於活動中全程配戴口罩，現場亦備有酒精供人員使用，確保活動安全。

林明寬表示，今年成年禮活動，特別感謝教測中心及艦隊分署共同辦理，讓學子在邁向成年的階段，透過寓教於樂的方式，表達島國子民對「海」的崇敬外，更清晰的體認成年後的責任，也能獨立自主行使權利及負擔相對義務，對於未來要迎接的社會生活，懷抱信心及願景。

(中時新聞網)