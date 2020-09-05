美國公開賽5日進入第3輪，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、日本女將大坂直美都過關闖進16強。喬柯維奇談笑用兵，在中央球場痛宰以前曾讓他苦戰的德國選手史特魯夫(Jan-Lennard Struff)，大坂直美則是和柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)拚完3盤才獲勝。

大坂直美摘下首盤，但在第二盤碰上困難，她數次讓破發機會溜走，被對手逼到搶7。柯絲堤雅克在搶7中一度連得4分，氣得大坂直美摔拍，最後第二盤還是丟了。決勝盤大坂直美又出現被破發的危機，她奮力救回5個破發點終於重奪氣勢，終場6-3、6-7、6-2獲勝。

曾經在西南公開賽罷賽1天的大坂直美，賽後戴著繡有Ahmaud Arbery名字的口罩，這位年輕的黑人今年2月外出慢跑時遭到白人居民持槍殺害。前一場大坂直美的口罩上是Breonna Taylor，這位女黑人3月被持著法院破門令的警察擊殺於自宅。還有一場是Elijah McClain，去年8月被警察勒斃的年輕黑人男子。美國黑人受害者太多了，大坂直美打一場換一個名字，打到決賽也用不完。

喬柯維奇則是6-3、6-3、6-1輕鬆打，對手史特魯夫只有在首盤稍作抵抗，就被一路掃平。喬柯維奇雖感染過新冠肺炎，但他打得很順，今年戰績26勝0敗勇不可當。

(中時新聞網)