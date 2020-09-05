加利公司爆混充陸制口罩，引發各界風波，4日晚上8點，有兩位民眾騎乘機車到加利公司前，邊罵三字經，邊惡意拋撒大量口罩，造成地面混亂隨後騎車離去，警方獲報後表示，已循線通知27歲林姓、19歲于姓民眾，後續將依社維法及廢棄物清理法究辦，另外警方也補充將加強該地巡邏。

目擊人士表示，現場有四位屁孩，一下車就說「只剩下一個電視台？」隨後開始亂撒口罩，擺明是想紅，實在很不可取。

(中時 )