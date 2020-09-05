2男到加利公司前亂撒口罩 遭警依法送辦 13:462020/09/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加利門前遭撒大量口罩。（圖/王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利公司爆混充陸制口罩，引發各界風波，4日晚上8點，有兩位民眾騎乘機車到加利公司前，邊罵三字經，邊惡意拋撒大量口罩，造成地面混亂隨後騎車離去，警方獲報後表示，已循線通知27歲林姓、19歲于姓民眾，後續將依社維法及廢棄物清理法究辦，另外警方也補充將加強該地巡邏。 目擊人士表示，現場有四位屁孩，一下車就說「只剩下一個電視台？」隨後開始亂撒口罩，擺明是想紅，實在很不可取。 (中時 ) #加利公司 #陸制口罩 #撒大量口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進1片賺1片 混充有套利空間 04:102020/09/05 社會新聞 府院口徑一致 黑心口罩不可原諒 04:102020/09/05 生活新聞 中央助換貨 新北、宜蘭藥局多配送千片實名制口罩 09:442020/09/05 生活 口罩混陸貨 侯友宜：中央、地方一起解決 11:572020/09/05 生活 加利進陸口罩混充MIT 林明進妻「深夜2hr籌足350萬元」助夫交保 10:152020/09/05 社會 擠2貨櫃給加利 徽商不平：都銷日醫療級 04:102020/09/05 社會新聞 加利老闆遭綠粉專起底「疑似曾捐韓國瑜4000元」 網怒：老婆跟人跑也牽拖韓 08:592020/09/05 政治 買也排 換也排 藥局又現人潮 04:102020/09/05 生活新聞 進陸口罩混充MIT 加利負責人林明進350萬元交保 04:132020/09/05 社會 淨新不忍了！加利控未上繳徵召口罩 發3點聲明駁斥 09:482020/09/05 生活 社會熱門新聞 小鮮肉在8樓爽玩辣妹 剛嗨2發 下秒門打開他臉慘綠 - 社會 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 賣菜郎凍末條 他難忍小頭慾望 踩貨車頂爬2樓正妹家中硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。