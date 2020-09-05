一個人吃小火鍋，竟惹其他顧客嫌，害網友心酸「我又不是沒付錢，哪裡錯了嗎」，PO文引起其他網友討論，直呼何錯之有。有過來人點出，其實一個人吃鍋好處很多，想吃什麼就吃什麼，千萬別因為旁人眼光，壞了自己心情。

原PO在臉書社團《爆怨公社》分享，某天他去吃小火鍋，點了一份藥膳鍋，不料吃到一半被隔壁桌的5位小朋友側目「一個人來吃火鍋？好可憐，沒朋友嗎？」無獨有偶，另一桌也有人嫌「藥膳鍋味道好噁心」。

吃頓飯遭眾人非議，原PO相當無奈，甚至覺得心酸「我和藥膳鍋為什麼這麼惹人嫌」。其他網友力挺，勸原PO不用想太多，「要是我就直接告訴他們，什麼叫我一個人來吃，你沒看到我朋友都在旁邊嗎」、「屁孩吃鍋還要找一堆人，內心是有多空虛」、「一個人吃鍋超自在的！不要理他們」。

有人分享也是一個人的經驗，「我曾一個人吃小蒙牛」、「一個人吃鍋才是王道，可以盡情吃飽」，還有人更勵志，「想當年我一個人去開刀，拖著點滴到對面吃火鍋，老闆多送一盤肉叫我加油，真是太爽了」。

(中時新聞網)