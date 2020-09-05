桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童。（呂筱蟬攝）

桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童。（呂筱蟬攝）

依據2019年內政部消防署與衛福部統計，台灣發生火災次數多達2萬2866次，其中建築物火災主因多為爐火烹調、電器因素，桃園市消防第二大隊5日和桃園市家扶中心合作，在內壢家樂福舉辦防災護童活動，透過親子闖關等遊戲，融入消防防災及兒童自我保護觀念。

現場安排各種關卡，包含消防安全知識、地震防災、水域防溺、受虐類型辨識及發生危險時通報電話、尋求協助等遊戲，讓親子互動闖關，除增進彼此情感，也能強化防災知識與安全避難，灌輸基本應變能力。

(中時 )