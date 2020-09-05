桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童 14:162020/09/05 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童。（呂筱蟬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童。（呂筱蟬攝） 桃園家扶和消防局合作親子闖關強化防災護童。（呂筱蟬攝） 依據2019年內政部消防署與衛福部統計，台灣發生火災次數多達2萬2866次，其中建築物火災主因多為爐火烹調、電器因素，桃園市消防第二大隊5日和桃園市家扶中心合作，在內壢家樂福舉辦防災護童活動，透過親子闖關等遊戲，融入消防防災及兒童自我保護觀念。 現場安排各種關卡，包含消防安全知識、地震防災、水域防溺、受虐類型辨識及發生危險時通報電話、尋求協助等遊戲，讓親子互動闖關，除增進彼此情感，也能強化防災知識與安全避難，灌輸基本應變能力。 (中時 ) #防災 #消防 #親子 #知識 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊梅道東堂產權複雜 桃市文化局修繕卡關 18:282020/09/03 社會 預防移工職災 桃園勞檢處用其母語宣導 14:552020/09/02 財經 萬事達卡 推永續卡認證 04:102020/09/04 投資理財 楊梅道東堂產權複雜 修繕卡關 04:102020/09/04 地方新聞 中市辦理新生家長成長課程 強化親子教養及家庭教育能量 10:122020/09/05 寶島 一年就拚這一個檔期 340億中元商機大解密 19:002020/09/04 財經 高雄厝3.0聯合設計展9月5日盛大登場 11:582020/09/04 區域情報-高雄 桃園明年總預算 1387億創新高 04:102020/09/03 地方新聞 安碁資訊攜手TeamT5 搶攻亞太資安市場 17:112020/09/03 財經 金門油汙染演習 1次搞定海、陸和溪流 18:412020/09/04 生活 寶島熱門新聞 黑幫大哥終回頭 77歲陳惠敏閃婚娶50年老伴 - 娛樂 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 半裸揉胸又呻吟 疑香港渣夫「爆乳人妻小四」44秒淫片流出 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。