日前捷克國會議長來訪並在立法院演講，但事後民進黨立委陳亭妃質疑，當捷克議長說自己是台灣人時，在場好幾位國民黨立委並未起立致意。而民進黨立委何志偉更點名吳斯懷，質疑吳斯懷去見大陸總書記習近平時就會站得直挺挺，神采奕奕。對此吳斯懷回擊，表示自己近期是因為脊椎受傷開刀才無法站起來，但至少不會像有些人一樣，看到美國爸爸的「善意」（瘦肉精豬肉）就跪下去。

吳斯懷表示，幾乎每一位立院同僚都知道，自己因為脊椎開刀，目前僅能以輪椅代步，未來恐怕也需要長時間的復健。這邊感謝每一位體諒他的立院同僚，在過去立院的衝突裡面，沒有對他下狠手，也希望何志偉不要污名化每一位脊椎損傷的病友。

接著吳斯懷質疑，難道何志偉曾有美國籍、當過美國人，就忘了中華文化應有的敦厚？吳斯懷表示，自己雖然站不起來，但看到美國爸爸的善意也跪不下去，過去的何志偉是那麼正直、討喜、可愛、會說人話，參與了「反毒牛」、「反出賣」、「反欺騙」大遊行，說國民黨進口美牛出賣台灣，但今年8月，放棄了美國國籍的何志偉卻說，瘦肉精一詞相對廣義，而萊克多巴胺是相對安全的，他絕對不歡迎不安全的肉來台灣，但歡迎台灣走進全世界。

吳斯懷挖苦的請問何志偉，他的世界是出賣台灣人的健康給放棄了國籍的美國爸爸，還是陽信設了子公司賺紅錢的中國媽媽？（何志偉之母薛凌的陽信銀行已進軍大陸做生意多年）

(中時 )