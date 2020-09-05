前立法院長王金平於今（5日）上午出席台灣日本研究學會109年學術演講會。會後王金平接受本報專訪時表示，他是否會率團參與海峽論壇的結果，會於6日出爐。他個人願意在現在兩岸緊繃的時刻，為兩岸和平交流做出貢獻。

王金平說，是否率團參與海峽論壇，結果會於6日出爐。針對他個人出席海峽論壇的意願，他表示，能為國家、兩岸做事，只要有機會就要盡量貢獻。

王金平表示，為了兩岸和平，大家都應共襄盛舉，現在兩岸到了非常緊繃的時候，大家應該一起坐下來思考。經兩個禮拜考慮，為了兩岸著想，他希望能夠營造一個比較緩和的氣氛，讓兩岸能夠互釋善意，並希冀能營造一個未來能有恢復兩岸交流合作的新契機。

王金平強調，大家一定要善用齊心、不分朝野，互相幫助合作。交流氣氛不出來，兩岸關係要如何改善？因此如果他此次能順利成行，他希望能夠最起碼起到，緩和兩岸氣氛的功能與作用。

(旺報 )