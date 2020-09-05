今年南庄紅妃木瓜栽種面積略減。（謝明俊攝）

今年南庄紅妃木瓜有新增產地履歷認證。（謝明俊攝）

今年南庄紅妃木瓜因天氣持續高溫，影響到結果率。（謝明俊攝）

木瓜食用時機參照圖。（謝明俊攝）

南庄近年來大力推銷的新貴水果─紅妃木瓜，上周已開始上市，比起去年要提早近一個月，主要原因是受到今年氣候較炎熱影響，也因近幾個月持續高溫，造成果樹落果率增高，結果率少了3成，產量略損。不過，果農表示，品質保持去年水準，汁多味甜，並且還增加產地履歷認證，是民眾嚐鮮的好時機。

農委會在今年初預計氣候持續高溫下，研判將對紅妃木瓜生長有所影響，輔導部分果農停種紅妃木瓜或轉種其它水果，因此，南庄地區今年紅妃木瓜栽種面積略有縮減。

也由於木瓜樹在開花時節，受到持續的高溫炎熱，造成許多果樹花朵提早凋謝未能結果，結果率少了2、3成，總體產量減少。果農希望能夠下場及時雨，適時降溫提升結果率，讓木瓜後續產量能有所提升。

由於今年天氣持續高溫炎熱，因此，今年南庄紅妃木瓜部分果農已從上周起開始產出，比起去年早了近一個月，因此，通往南庄的124乙線沿線水果攤，都開始陳列銷售木瓜的廣告招牌，展開維期4個月的南庄紅妃木瓜季。

果農表示，南庄紅妃木瓜的產期非常長，足可供應至農曆過年，而且今年南庄的紅妃木瓜接受農委會的輔導，加入產銷履歷認證，讓民眾容易查出南庄紅妃木瓜的產地認證，能夠吃到更健康、更安全的無毒木瓜。

雖然今年南庄紅妃木瓜結果率受損，但並未影響到品質，在果農細心的照顧下，今年紅妃木瓜的品質與去年相同，一樣汁多味甜，而且還帶有濃濃的木瓜香，歡迎民眾赴南庄遊玩時，一併購買新鮮好吃的紅妃木瓜。

(中時 )