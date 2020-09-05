全聯「鍋燒意麵」回來了！網友暴動狂喊，整箱搬回家。（圖／擷取自我愛全聯－好物老實說）

全聯「鍋燒意麵」回來了！網友暴動狂喊：整箱搬回家。（示意圖／Shutterstock）

全聯好物眾多，消失已久的鍋燒意麵回來了！網友在臉書發文分享，這款鍋燒意麵每包都有附調味包，一組5包只要65元，加顆雞蛋下去煮，方便又好吃，真的超划算。消息曝光後，讓網友暴動直呼，可以搬整箱回家。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，全聯終於有賣「鍋燒意麵」了！一組有5包，每包裡面還有附調味包，售價只要65元CP值超高。原PO看到馬上就買回家煮，簡單加個蛋，湯頭是鰹魚蛤仔湯味，超好吃！

貼文曝光後，引來網友瘋狂討論，「太棒啦，明天就來去買」、「這款超級好吃，又沒有油垢味」、「身為正港台南人，一定都買整箱，買到各家口感都了解！這家耐煮不易爛，已吃掉幾箱了，我的媽呀！」、「等等手刀去買！這很方便又便宜」、「常吃可以直接買整箱」。

也有熱心網友分享做法，很多人不喜歡麵軟軟爛爛的，因此建議可以最後下鍋煮，不用一分鐘就可以起鍋，也可以乾脆不煮，用泡的就好，另外在家自己煮，也可以按照喜好加入配料，一碗豐盛又營養的麵就出爐了。

(中時新聞網)