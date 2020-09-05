〈金正好購〉專區搶攻中秋節商機，與消費大眾分享多樣商品及多項優惠。。（縣府提供）

金門縣府與工策會攜手在地業者透過「金正好購」電商專區搶攻中秋節禮品商機，用特色、文創商品，加上有溫度的故事，推動網路商機新一波的熱潮。

縣府建設處說明，目前已有聖祖食品、良金牧場、翟家酸白菜、金太武一條根、金永利鋼刀、永強黑蒜頭、舊識咖啡、肯娜國際、Meedori Coffee、國賓麻花捲等業者加入蝦皮商城「金正好購」專區，上架特別為中秋節設計的特色商品禮盒。

「金正好購」也預定9月中旬舉辦「歡慶中秋、邀你一起認識金門博狀元餅」直播活動，同步介紹由在地業者推出的中秋禮盒商品，歡迎大家打開手機點擊蝦皮商城「金正好購」瀏覽，分享多樣商品及多項優惠。

縣府建設處指出，「金正好購」商品專區成立3個多月，已協助和輔導45家金門業者，上架230項商品，其中6成上架商品有銷售紀錄，線上訪客數超過1萬5000人，期待9月「金門特產慶中秋」活動開跑，結合在地文化行銷特色商品，提升網購電商的產值能量。

(中時 )