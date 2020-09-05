蔡政府日前宣布明年1月1日將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，衛福部長陳時中今公布美豬含萊劑限量標準，除腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）訂為0.04ppm外，其餘比照Codex標準。時代力量立委陳椒華表示，衛福部健康風險評估報告不夠完整嚴謹，且內品標示相關規定也未訂定，相關配套不足就草率公告進口，要求政府將公告期限延長為60天，並舉辦聽證會、公聽會及送交立法院實質審查，而不是只送立法院備查。

針對衛福部今公告含有萊克多巴胺的美豬殘留量標準，時力立委陳椒華、王婉諭今中午舉行記者會提出質疑，目前行政部門提出的國人健康風險報告不完備，對於重病及慢性病患沒有任何評估，該報告也沒提到致癌風險，陳時中部長所謂有科學實證，明顯是自打臉，有非常大缺失。

陳椒華說，肉品來源標示也是問題之一，現行肉品未強制標示是否為國產出貨進口美豬，相關規定沒訂定，配套不足就草率公告開放進口，未來美豬開放進口後，像是傳統市場肉品、內臟販售業者該如何標示，方便消費者辨識區別，要求公告期延長為60天，並希望立院針對衛福部、農委會相關法規公告有共識，共同主張開完公聽會及總質詢後才能公告。

王婉諭質疑，衛福部稱基於國人間康前提做出萊劑含量標準，如果含有萊劑的美豬沒有食安疑慮，為什麼教育部、國防部都承諾美豬食品不會進到校園跟軍中。

此外，王婉諭認為，現行評估機制未把國人膳食習慣納入風險評估，國人喜歡 吃內臟，萊劑對心血管疾病風險更高，但到現在沒看到風險評估，相關評估報告也不嚴謹，不該輕易讓相關規定通過。

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(中時 )