苗栗縣長夫人蔡麗卿5日上午參加智障福利協進會舉辦的座談會，幫忙宣導民眾多利用協進會資源。（謝明俊攝）

苗栗縣智障福利協進會舉辦7場巡迴座談，讓更多家庭了解如何尋求協進會協助。（謝明俊攝）

苗栗全縣有3千多名智能障礙弱勢朋友，需要家人及社會協助，苗栗縣智障福利協進會成立目的就在幫助智障朋友，但許多偏遠鄉鎮或年長者，不懂使用協進會資源，特別舉辦巡迴講座，苗栗縣長夫人蔡麗卿也到場宣導，讓更多人能享用協進會的服務。

苗栗縣智障福利協進會表示，協進會成立重點工作就在於推動社會福利制度，以及落實心智障礙者家庭服務，協助這些家庭解決其生活、心理、福利上所面臨的多重問題，提供心智障礙者家庭支持、便利與多元性的福利服務。

智障福利協進會在多年服務過程中發現，至今仍有許多偏遠鄉鎮或年長者，對協進會所提供的福利仍不清楚，錯失不少福利的申請，所以協進會特別在苗栗縣18個鄉鎮市，舉辦分區座談會，加強宣導說明協進會的功能與服務。

協進會協助服務的項目，包括：多項福利宣導並提醒申請，如國民年金的身心障礙年金、家托及臨托服務、居家照顧服務、居家生活訓練等。以及成年心智障礙者的日間照顧需求問題，心智障礙學生寒、暑假照顧服務、身心障礙者社區樂活補給站服務等。

智障福利協進會從去年開始在公館、頭份各開設一個日間照顧服務據點及社區式日間作業設施據點，今年預計在竹南再設立一個日間照顧服務據點，期望藉由團體的力量給這些家庭得到更多的資源支持與協助，也讓心智障礙者能夠繼續在家庭及其熟悉的社區環境中生活。

5日上午，協進會在竹南鎮立圖書館舉辦最後一場巡迴座談會，苗栗縣長夫人蔡麗卿特別到場關心智障朋友們，希望在協進會的服務下，讓智障朋友及家庭生活更容易。

(中時 )