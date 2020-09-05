衛福部長陳時中5日說明瘦肉精萊克多巴胺的安全含量標準，桃園市長鄭文燦表示，中央應該會統一規定有關進口以及流通的標準，食安問題也沒辦法一國多制，會造成混亂。

有媒體詢問陳時中說明萊克多巴胺含量標準，桃園市的自治條例是否會跟著修改？鄭文燦說，桃園市自治條例通過時，中央的政策還是零檢出，而中央未來應該會統一規定有關進口及流通的標準，要多溝通、建立完整周延的制度。他也說，沒辦法在食安問題一國多制，會造成混亂。包含容許值、產地標示，都要全國一致。

(中時 )