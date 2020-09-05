桃園瘦肉精條例更改？鄭文燦：食安問題沒辦法一國多制 14:092020/09/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中5日說明瘦肉精萊克多巴胺的安全含量標準，桃園市長鄭文燦表示，中央應該會統一規定有關進口以及流通的標準，食安問題也沒辦法一國多制。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中5日說明瘦肉精萊克多巴胺的安全含量標準，桃園市長鄭文燦表示，中央應該會統一規定有關進口以及流通的標準，食安問題也沒辦法一國多制，會造成混亂。 有媒體詢問陳時中說明萊克多巴胺含量標準，桃園市的自治條例是否會跟著修改？鄭文燦說，桃園市自治條例通過時，中央的政策還是零檢出，而中央未來應該會統一規定有關進口及流通的標準，要多溝通、建立完整周延的制度。他也說，沒辦法在食安問題一國多制，會造成混亂。包含容許值、產地標示，都要全國一致。 (中時 ) #瘦肉精 #食安問題 #鄭文燦 #陳時中 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 到底誰賣台？師大教授嘆：「口罩國家隊」居然要對岸支援 07:252020/09/05 政治 反擊曾周周吃美豬？馬英九秀照片吃台灣豬腳 11:322020/09/05 政治 帶頭吃美豬？陳時中：我是不得已吃的 12:262020/09/05 生活 瘦肉精零檢出？侯友宜：從源頭做好三級防護 12:042020/09/05 生活 陳時中護美豬稱比國際更嚴格 粉專挖2017年一句話狠酸：講幹話 13:142020/09/05 政治 「坐月子條款」美豬腎臟進口 台灣比國際嚴格 11:002020/09/05 生活 時中壞掉了？陳時中美豬牛「幹話」大回顧 11:212020/09/05 政治 國家隊混陸製口罩 楊志良：不必再組口罩國家隊 別操作仇中 08:122020/09/05 政治 工商社論》總統應思考參與區域經濟整合的初衷 04:102020/09/05 財經要聞 大武崙工業區北側土地擬改回保護區 11日將辦說明會 09:272020/09/05 生活 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 時中壞掉了？陳時中美豬牛「幹話」大回顧 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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