苗栗醫院慶祝照顧服務員日，5日舉辦「輪你坐坐看體驗」，並致送禮物表達對「照顧服務員」的肯定與感謝。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院將9月9日訂為「照顧服務員日」，傳承農曆9月9重陽節崇孝敬老的精神與美德，並為凸顯因應高齡化社會，培養優質且充裕之照顧服務人力的重要性。

苗栗醫院5日舉辦「輪你坐坐看體驗」，並致送禮物表達對「照顧服務員」的肯定與感謝，提升大眾對於照顧服務專業的重視及專業的認同，且鼓勵更多照顧服務員參與。

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪表示，在每年度對於家屬和失能者的滿意度問卷當中發現，照顧服務除了專業技巧外，同理、關懷和主動用心更是被照顧者和家屬最期待、最需要的。

徐慧琪指出，考量照顧服務員多數只在輪椅的後方推著長輩，未曾有乘坐輪椅的經驗，不瞭解乘坐輪椅在是什麼感覺、遇到不同路面狀況的經歷與感受如何？因此，慶祝活動設計了2項內容，由照顧服務員自行穿過上坡路面、彎繞路線、顛頗路面等各種障礙路面，快速前進；另有彼此推動輪椅，體驗失能者的乘坐感受，藉以提升同理及照顧品質。

院長李明輝表示，據主計總處統計台灣人2018年健康平均餘命為72.3歲，不健康平均存活年數為8.4年，因此長輩的照顧除了依靠家人外，更需要外來的協助，現行長照2.0就是一個很好的照顧服務網，可以減緩家庭照顧者的負擔，成為照顧服務員就是失能家庭的好幫手。

李明輝說明，鑒於很多專門職業都有專屬節日，但是照顧服務員卻尚未獲得普遍認同，因此積極推動照顧服務員日，提升大眾的重視，讓更多的年輕人力投入照顧服務工作，也希望透過體驗慶祝活動，覺察失能者在日常中容易被忽略的感受，喚起照顧服務員投入助人工作的初心，提供符合需求的服務。

(中時 )