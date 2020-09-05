勞保退休金又要大縮水了！勞動部日前漏口風，勞保年改將在2年內登場，年改選項將包括溯及既往。最新消息傳出，勞動部工作坊的學者專家已取得共識，所得替代率將從1.55％降到1.3％，退休金將大減3成，確保勞保退休金財務再撐25年以上。

勞保潛藏龐大債務危險，依2018年勞保基金精算報告，2016年即將面臨破產，勞保年金改革已迫在眉睫。聯合報報導，勞動部已召開多場工作坊，為啟動勞保年改革暖身，學者專家目前對所得替代率調降，從1.55％降到1.3％已取得共識。工作坊討論雖屬諮詢意見，有後日後研擬具體方案，但勞動部長許銘春已向媒體暗示，不但會溯及既往，還會更動所得替代率，勞工們退休金大砍已是趨勢。

對於退休金可能被大砍3成，網友議論紛紛，「勞工退休生活費政府也要挖坑，是政府要養老人嗎？」、「勞保已經靠北低了」、「真的是最軟的一塊啊，最好砍了」、「我媽也才領1萬2，還砍三成？」、「前瞻計畫怎麼不分點錢過來」、「口口聲聲年輕人， 還不是要年輕人掏錢出來養父母」、「隨便都灑幾百億，我還以為政府很有錢」。

也有網友爆氣說，勞保年金多數人都是1-2萬，要砍30%，還要溯及既往，這要把已經退休的人逼到絕境吧。甚至有人推測，可能過幾年又調高退休年齡也不意外，75歲退休指日可待，但前提要能活到這歲數。

(中時新聞網)