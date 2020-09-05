警方在高住處查獲毒品。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

曾出版多本旅遊書、策畫文創活動的知名K姓女作家，8月時接獲假警察來電，指稱最近發生1起綁架案件，贖金匯入女作家戶頭，恐嚇她是共犯，女作家因涉世未深，竟然陸續將帳戶內的錢領給對方，最離譜的一次，她還按歹徒指示，拿錢去買了400多萬金條，然後將金條裝進袋子，丟包到小巷內讓對方去拾取，1周內共計被騙光688萬元。

後來對方失聯，作家才驚覺被騙，北市警方循線追查，1日在桃園逮捕20歲的高姓車手，高卻表示整個過程他只分到2萬多元，其他都已上繳，至於所得都拿去買安非他命來吸食了，女作家對此十分崩潰，心情極度低落。

警方調查，女作家上月接獲假警察恐嚇後信以為真，按對方指示共給了10次錢，其中有1次歹徒竟要求，要去買400多萬的金條，上面按捺她的指紋，這樣才方便監管，最扯的是歹徒還不願面交，要被害人把金條丟在北市某偏僻小巷，「警察」自己會去撿，如此匪夷所思的指示，被害人竟也照信不誤，總計被騙走650餘萬元。

女作家事後報案，警方經追查分析，日前鎖定高姓車手將他逮捕，前往高家時，發現高的哥哥竟是竊盜通緝犯，且高的哥哥、母親都涉嫌吸毒，現場並查獲3小包的安非他命。

高辯稱因缺錢花用，所以才會加入詐騙集團，這次所得2萬多早已花完，警方偵訊後，依洗錢防治法、毒品等罪將他送辦，另擴大追查背後的車手組織。

(中時 )