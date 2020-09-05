台鐵斥資近2億元新建斗南車站跨站式站房今（5日）啟用，與舊站房緊鄰保留日式風格建築，舊站房即日起除役。斗南火車站前身是1903年的「他里霧驛」，1945年改建，是日據時期改建的最後一個火車站，2018年已獲登錄為雲林縣歷史建築。
斗南火車站自2010年起斗南民眾陳情改建，2017年動土興建跨站式新站房，融入舊站房、鐵道倉庫群，外觀以斗南木藝為意象，與日式舊站房的風格協調，斜屋頂造型遠看似火車頭，可望成為斗南新地標。
斗南鎮因鐵道切割為東、西側，東側十個里發展緩慢，新站房是跨站式設計，民眾不論從東側、西側都能進出車站，站內設置四座電梯、六座電扶梯。
使用75年的舊站也正式除役，舊站前身是1903年的「他里霧驛」，當年台灣鐵道從打狗（高雄）通車到他里霧（斗南）。1945年重建啟用時，是最現代化的車站。
2018年雲林縣政府把斗南車站的候車室、辦公室、站長室、值日室、庫房登錄為雲林縣歷史建築，理由是雙層四坡頂站房建築，充分展現該時期建築美學，為日人在台最後營建車站，建築具歷史性及稀少性，亦具交通文化歷史價值。
(中時 )
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