衛福部准萊劑全豬進口 消基會：不排除發起拒吃 14:182020/09/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對衛福部今天開放全豬都有萊克多巴胺容許量，意謂開放萊豬全豬進口。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對衛福部今天開放全豬都有萊克多巴胺容許量，意謂開放萊豬全豬進口，消基會秘書長吳榮達表示，雖然衛福部口口聲聲說會做好標示、讓國人有選擇，但以近日發生的口罩事件為例，就算有標示還會出問題，要如何讓消費者相信標示會正確？「不排除發起拒吃、拒買等活動」。 吳榮達指出，消基會反對含瘦肉精的豬隻進口，就算有標示來源，但標示如果不周全、不夠完整，要如何讓消費者安心？目前也在規劃後續相關的行動，如拒吃、拒買等活動。 (中時 ) #標示 #萊劑 #全豬 #消基會 #拒吃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 衛福部准萊劑全豬進口 消基會：不排除發起拒吃 14:182020/09/05 生活 台美經貿更緊密 鄧振中：其他各國會仿效 04:102020/09/05 財經要聞 一顆貢丸也要！強制標示豬原料產地 明年起實施 11:052020/09/05 生活 陳時中改變美豬立場 蔡正元酸：豬腿變狗腿 10:582020/09/05 政治 陳時中「帶頭吃美豬」 坦承：我是不得已的 13:142020/09/05 生活 美豬萊克多巴胺殘留疑慮 柯文哲：民進黨先說清楚 14:142020/09/05 政治 把關美豬 新北散裝肉品須標示產地 04:102020/09/05 地方新聞 開放美豬 游盈隆批新寡頭統治主義 04:102020/09/05 生活新聞 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 11:522020/09/05 生活 陳時中護美豬稱比國際更嚴格 粉專挖2017年一句話狠酸：講幹話 13:142020/09/05 政治 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 勞保年改恐砍月退3成 網炸鍋：把退休的人逼到絕境 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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