針對衛福部今天開放全豬都有萊克多巴胺容許量，意謂開放萊豬全豬進口，消基會秘書長吳榮達表示，雖然衛福部口口聲聲說會做好標示、讓國人有選擇，但以近日發生的口罩事件為例，就算有標示還會出問題，要如何讓消費者相信標示會正確？「不排除發起拒吃、拒買等活動」。

吳榮達指出，消基會反對含瘦肉精的豬隻進口，就算有標示來源，但標示如果不周全、不夠完整，要如何讓消費者安心？目前也在規劃後續相關的行動，如拒吃、拒買等活動。

(中時 )