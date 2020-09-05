市議員建議市府將剩餘的144萬張花博卡轉換為市民卡，作為區別台中市與非台中市民，避免造成資源浪費。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

六都中唯一沒有發行市民卡的台中市，引起民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人5日抨擊，建議市府將剩餘的144萬張花博卡轉換為市民卡使用，作為區別台中市與非台中市民。中市府交通局表示，市府會研擬將剩餘花博卡儘速活化使用，避免造成資源浪費。

陳淑華、邱素貞指出，市議會審查預算通過製作300萬張花博卡，只用近150萬張，希望市府儘速加推動花博卡轉型為市民卡；外縣市民眾來台中搭公車不收錢，對台中市民不公平，免費公車應有限調整優惠對象，僅「台中市民限定」專屬優惠，撙節現有公車政策預算。

謝明源指出，以市民卡限定公車搭乘優惠限市民享有搭車模式，桃園、台南市都已經在做，但中市卻因沒有實名制電子票證可判別市民與非市民身份，一拖再拖；市府應善加利用未發出的144萬張花博卡，盡快規劃實體市民卡，撙節市府在免費公車政策的預算規模。

謝明源、蕭隆澤說，從台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等5都市民卡發現，通常結合在地交通運輸、商家及城市自有場館及設施優惠，結合在地需求提高城市認同；台中市在6都是移入人口增加的城市，顯然有足夠資源及在地需求，卻僅台中市沒有市民卡。

交通局長葉昭甫說，因花博票務採購案預算截至目前仍未經議會審議通過，審計處花博決算報告也還未獲通過，此案契約未與廠商完成決算前，剩餘花博卡使用歸屬存在疑慮？待後續釐清加上契約爭議處理後，市府會研擬將剩餘花博卡儘速活化使用。

葉昭甫強調，行動支付時代來臨，市民卡以虛擬卡取代實體票卡使用是未來趨勢，只要透過虛擬市民卡就可辦理多項綜合業務；搭乘公車部分，中央已積極在試辦透過QRcode掃描取代舊有卡片，預計明年將會補助地方推動；未來數位化的推動前景，將不再拘泥在一張卡片的使用。

(中時 )