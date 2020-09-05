64歲資深媒體人馬西屏今（5日）舉辦新書發表會《我的神鬼靈療傳奇》，5年前開完心臟大手術的他，遇到通靈大師預言今年將再度碰死劫，心情忐忑的馬西屏今年除了看中、西醫，還到處求神問卜。年初三太子要他別上節目造口業以渡劫，馬西屏從前年起已推掉政論節目，光《關鍵時刻》就少賺50萬，不過他透露近期代言及購物台邀約變多，但他非常有原則，只賣有鑽研的保健食品及藝術品，他笑說竟有廠商要他代言壯陽藥，他以形象不符推託。

馬西屏曾請示三太子，對方暗示他有2個月要特別注意，問及那2個月死劫過了沒？今馬西屏表示「就這2個月」，希望大家幫他集氣加油。氣色頗佳的他自認這個劫可能已經化解，因為他體力愈來愈好，打球可以打到天黑，他欣慰自我修養脾氣有進步，也收到身邊眾多人的鼓勵，覺得與家人之間感情變得更緊密。

94歲老父與妹妹今特別出席活動，力挺馬西屏，他感動地說多年罹患怪病，從此看急診成了家常便飯，「沒想到那時候只是開頭」，馬西屏在這10年生病過程中，認為支撐他最重要的東西不是西醫或中醫，更不是大師與宮廟，而是家人，「他們在我臉色發黑發紫時，伴我走過這段，我爸在我病得最嚴重時照顧我，5年前我心臟手術，插7根管子推出手術室時，我父親差點昏倒在手術室，每次想到都熱淚盈眶」。

(中時 )