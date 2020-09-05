加利科技有限公司以大陸製非醫用口罩混充醫用口罩販售，遭中央要求停產，民眾也可前往換貨。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，截至目前，已經回收53萬5795片，其中新北市49萬7112片，宜蘭2萬4648片，台北市8860片，目前已回收10分之1，預估的總回收量預計有500到1000萬片。

蔡壽洤表示，民眾換貨耗費的成本，政府會循加利公司求償。回收的口罩分成3種，郵局的100多萬片已經封存，藥局還沒領走的郵局會回收，另外也有民眾換貨的口罩，所有都會集中封存，不管最後要退回加利或銷毀，都要依照法律最後判定的結果來處理。

截至目前，已經回收53萬5795片，其中新北市49萬7112片，宜蘭2萬4648片，台北市8860片，目前已回收10分之1，預估的回收量為500到1000萬片。蔡壽洤表示，若到11日為止還是未完成換貨，可以討論延長時間。

對於3月加利就曾試圖進口9萬多片偽MIT口罩，蔡壽洤表示，因在海關就扣留，所以已經沒有進口的資料，已經阻絕境外。

至於大陸進口口罩的數量，海關和貿易局都在掌握中，因為發生了加利事件，我們會針對大陸輸入的口罩公司進行查廠，因為進入司法程序，無法對外透露更多。若有查處結果，會適時對外公布，預計2周內公布。

(中時 )