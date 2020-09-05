衛福部食藥署今天公布美豬瘦肉精容許量，說是比國際標準嚴格，國民黨立委陳以信批評，衛福部長陳時中公布的標準，其實只有豬腎（腰子）一項比較嚴格，其他還不是照單全收，哪有嚴格到哪裡去？不過陳時中搞不清楚問題所在，沒搞懂問題重點，真正問題是衛福部所公布新的容許量，根本沒有經過與外界討論的過程，完全沒有與社會溝通！更沒有經過國會的同意！

陳以信說，2012年立法院通過《食品衛生管理法》修正開放瘦肉精美牛進口時，曾通過附帶決議要求「牛豬分離」，未來不可開放瘦肉精美豬進口。如此明確的國會反對決議，現在蔡政府竟然可以橫柴入灶，完全跳過與國會及人民溝通，就要逕行開放瘦肉精美豬進口，如此罔顧程序正義，毫不理會各界意見，這不叫鴨霸政府？什麼才叫鴨霸政府？

陳以信強調，蔡總統在2016年總統辯論時曾向人民公開保證說：「所以我將來，在每一個談判的過程中，我都會溝通。我會跟產業溝通，我會跟人民溝通，我會跟在野黨溝通，我會跟國會溝通，我會跟著人民，大家一起來面對，這個我們共同要解決的挑戰。」現在言猶在耳，他要請問蔡總統：到底您的溝通在哪裡？為何您的保證像放屁？為何您欺騙所有國人卻連一句道歉都沒有？」

(中時 )