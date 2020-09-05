是你掉的嗎？台北捷運公司每年都會撿到5、6萬張悠遊卡，其中無記名卡經公告半年後若仍無人認領，卡片餘額即成為北捷財產，根據近5年統計，每年未認領卡片餘額約高達500多萬元，議員要求北捷找不到失主，應把餘額拿出來做公益。

北捷自2016年至2018年每年分別拾獲5.8萬張、5.6萬張、6.6萬張悠遊卡，無記名卡且沒人領回卡片為3.2萬張、3.1萬張、3.1萬張，卡片餘額約572萬、544萬、543萬，去年有5.7萬張，今年上半年也有2.1萬張。

北市議員徐弘庭指出，悠遊卡公司資料庫技術有辦法經比對找到失主，應盡量找到卡片主人還款，真的找不到失主也該把餘額拿出來做公益，北捷不應當成收入。

北捷表示，《民法》規定捷運系統內無人認領遺失物，應交存警察機關或市府，但數量龐大，所以委托北捷代為處理，每年代為處理約30萬件，電子票證遺失物只占所有遺失物14％，80％以上為旅客隨身物品、個資物品和雨傘。

北捷說，遺失物處理包括拾獲登記、收納保管、協尋認領，必須有人員管理和服務，無人認領的遺失物要保管半年以上，平均每年處理遺失物的成本約1200萬元，根本是收入不敷成本。

北捷強調，拾獲的遺失物中，隨身物品捐贈給各區里做公益，食品類捐給社福單位，雨傘供車站作為愛心傘，個資物品依規定銷毀，程序符合法規並兼具公益服務。

(中時 )