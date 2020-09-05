俄羅斯女學生爬山摔落高石 手部骨折送醫救治 14:222020/09/05 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外籍女學生爬山時不慎跌倒，幸無生命危險。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市20歲俄羅斯籍女學生今日上午至三峽雲森瀑布旁爬山時，不慎失足從2公尺高的石頭上跌落，頭部擦傷、右手腕骨折，救護人員立即講女子送至三峽恩主公醫院救治，幸無生命危險。 (中時 ) #俄羅斯 #女學生 #爬山 #摔落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯接種新冠疫苗意願最低 20:492020/09/01 國際 俄羅斯新冠病例破100萬例 為美國1／6 16:502020/09/01 國際 花蓮八通關古道驚傳6旬男摔落深谷 頭部重創送醫救治 15:302020/08/28 社會 北宜公路非區間測速路段 今年已釀3死 14:162020/09/04 社會 台中無照少年騎車載少女 跌橋下大爆裂性骨折 16:192020/08/29 社會 北宜公路今年已釀3死 04:102020/09/04 地方新聞 78歲翁腳骨折免開刀體外震波不腫不痛 15:322020/09/03 生活 俄羅斯潛艦中斷演習上浮 並且在阿拉斯加附近 19:402020/08/30 軍事 北宜又1死 18歲重機騎士撞護欄摔落邊坡亡 14:522020/08/30 社會 中雪山又出意外 男登山客摔50公尺深山谷 直升機吊掛救援 17:182020/08/28 社會 社會熱門新聞 小鮮肉在8樓爽玩辣妹 剛嗨2發 下秒門打開他臉慘綠 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 弟女友醉裸睡掉下床 兄援扶竟霸王硬上弓 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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