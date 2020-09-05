市議員童子瑋指出，要求相關單位能盡快改善城市內所有的人孔蓋防滑問題，並徹底增加防滑係數，改善危險路段。（基隆市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

市議員童子瑋指出，要求相關單位能盡快改善城市內所有的人孔蓋防滑問題，並徹底增加防滑係數，改善危險路段。（基隆市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

市議員童子瑋指出，該路段也於近日增設完成斑馬線，避免行人任意穿越造成危險。（基隆市議員童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市一名騎士騎車經過仁三路一處人孔蓋時，才短短1秒的瞬間，就整台車打滑摔倒，不僅四肢受傷、車子也嚴重受損，法官判該人孔蓋的負責方台電，需賠2萬3千元，對此，有市民指出，那邊好多片人孔蓋，因老舊且磨損多年，表面都磨平光滑有如「鐵片」，幾乎每天都有人自摔，希望可以盡快汰舊換新，以免有更多路過騎士受傷。

騎士說，當時完全沒時間反應，就慘滑在地，事後發現這枚台電的人孔蓋，表面因老舊已磨到幾乎「光滑無痕」，因此向台電求償9萬多元，但台電原先指市府的路面才是摔傷原因，但法官調閱監視器發現騎士是騎至人孔蓋才摔倒，並且其在102年間設置完成，雖台電去年規定新的防滑標準，但無法證明當年設置人孔蓋，是否有保管、維護等過失，因此判台電要賠償2萬3千元整。

市議員童子瑋指出，肇事原因透過監視器確定為人孔蓋濕滑，目前市府已要求台電在一周內提出改善方案，他要求相關單位能盡快改善城市內所有的人孔蓋防滑問題，並徹底增加防滑係數，改善危險路段，並提升用路人的安全，而台電基隆區營運處指出，台電在基隆有1萬1千多個人孔蓋，將盡快汰換更新，市區部分，則會配合市政府改善、省道則3年內全數汰換，部分特殊區域，例如仁三路等，會利用防滑塗料增加磨擦力。

市府工務處指出，全市人孔蓋共有3萬9429個，在執行路平專案改善道路時，皆要求各單位配合下地減量，另外在易滑路段增加止滑設施，例如塗抹高抗滑塗料、汰換為紋路較多及較深的孔蓋等，並要求各單位於現有的孔蓋上增加止滑性，將嚴格監督各單位執行。

(中時 )