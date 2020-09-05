挺韓直播主高雄林小姐轉型經營個人頻道，持續開直播談論時事，擁有一群死忠粉絲，直播時堅持不露臉、只秀Ｑ版虛擬人物的作風別具特色，在觀眾要求下，她與台中老店一福堂合作推出聯名月餅，外盒以她古裝嫦娥造型設計，號稱是國內第一組虛擬網紅代言的月餅禮盒，4日剛上線立刻賣出100多盒。

長期力挺韓國瑜的高雄林小姐從未以真面目示人，光靠甜美嗓音吸引大批粉絲追蹤，個人Youtube頻道超過10萬人訂閱，連她的虛擬人物造型也深受粉絲喜愛，陸續有網友在直播時留言，表示想要高雄林小姐虛擬人物的抱枕、馬克杯、畫冊、LINE貼圖等文創商品，這次則有人提議想要買月餅。

透過朋友介紹牽線，高雄林小姐與創店92年的台中一福堂洽談合作，對方表示中秋節是旺季，目前招牌商品菠蘿蛋黃酥的宅配訂單已全滿，因此只能限量供貨400盒給高雄林小姐，共有菠蘿蛋黃酥、綠豆椪、芋頭酥等3款。

高雄林小姐表示，由於臨時提出，並沒有經過長時間規畫，所以製作時程很趕，但又不想讓觀眾失望，所以在一福堂的禮盒外設計了1個盒套，一來滿足觀眾對虛擬主播風格造型的期待，二來是加固功能，讓禮盒在運送中可以盒封得更密實。

她說，外盒設計概念是以虛擬人物做為嫦娥造型，不但奔月還坐在月亮上，希望讓收到禮盒的朋友感受到浪漫唯美和細緻的氛圍，盒內也附上文創書籤，希望讓收到禮盒的朋友吃完月餅後，林小姐嫦娥還能陪伴他們很長的一段時光。

高雄林小姐4日晚間開直播開賣這款「皓月當空」月餅禮盒，線上僅限量預購400盒，網友相當捧場，目前已售出了132盒。

(中時 )