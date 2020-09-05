北市警消5日下午1時許獲報，3女2男等5位民眾，在竹子湖路海芋步道觀賞風景時，竟遭覓食的虎頭蜂群攻擊、螫傷，消防局立即出動救護車將5人送醫，經包紮、治療後，所幸暫無生命危險，消防人員現正在周遭搜尋蜂巢，追查虎頭蜂來源。

(中時 )