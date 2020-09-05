恐怖虎頭蜂群現陽明山竹子湖 5人遭螫傷急送醫 14:382020/09/05 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恐怖虎頭蜂群現陽明山步道，5人遭螫傷急送醫。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消5日下午1時許獲報，3女2男等5位民眾，在竹子湖路海芋步道觀賞風景時，竟遭覓食的虎頭蜂群攻擊、螫傷，消防局立即出動救護車將5人送醫，經包紮、治療後，所幸暫無生命危險，消防人員現正在周遭搜尋蜂巢，追查虎頭蜂來源。 (中時 ) #陽明山 #虎頭蜂 #竹子湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女童手掌捲入製麵機 傷口深可見骨急送醫 14:462020/09/05 社會 不畏疫擊 近半台資租賃 H1逆勢成長 04:102020/09/05 金融．稅務 口罩混陸貨 侯友宜：中央、地方一起解決 11:572020/09/05 生活 加利進陸口罩混充MIT 林明進妻「深夜2hr籌足350萬元」助夫交保 10:152020/09/05 社會 蘇澳內埤海灣竹筏翻覆3人落海 2男自行上岸1人溺斃 10:322020/09/05 社會 理財健診－併發症不可預期 傷害、醫療險要做足 04:102020/09/05 產業特刊 殯葬廢水排溪 民眾恐喝洗屍水 04:102020/09/05 社會新聞 中衛口罩「防疫新生活紀念包」 全聯限店限量開賣 12:242020/09/05 生活 南投女童最後身影 竟當成提袋拖拉 04:102020/09/05 社會新聞 宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易 04:102020/09/05 財經焦點 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 勞保年改恐砍月退3成 網炸鍋：把退休的人逼到絕境 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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