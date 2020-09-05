黨主席柯文哲授旗給花蓮服務處主任委員、前國民黨議員趙世源，民眾黨要在花蓮拓展版圖。（王志偉攝）

柯文哲帶民眾黨到花蓮拓展版圖，立委邱臣遠、蔡壁如與宜蘭、花蓮服務處幹部都來到花蓮。（王志偉攝）

柯文哲致詞，認為花蓮交通改善竟然要耗時驚人，他驚嘆：「天啊」。（王志偉攝）

蘇花改通車後，部分瓶頸路段改善計畫（蘇花安）要耗費10年，引發爭議，民眾黨主席、台北市長柯文哲今在花蓮說，花蓮人關切交通建設，面對長達10年工期，他嘆了一聲「天啊」，柯認為，花蓮交通問題，過去被認為沒問題，小問題不解決就成了大問題，政黨應該要誠懇幫人民舉解決問題。

立委邱臣遠今上午在花蓮市成立總服務處，柯文哲、民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如，以及多位在地議員、里長到場參加，花蓮服務處由前國民黨議員趙世源擔任。下午則受東華大學校友總會與東華公共事務研究學會邀請，以「城市治理」為主題做專題演講，

柯文哲說，花蓮縣空氣讓人羨慕，花蓮好山好水是最大資源，這樣好環境能栽種優質農產品，不過產銷要送出去仍需靠交通，花蓮民眾最關心就是交通問題，他也認為交通建設將是影響花蓮未來20年發展，其中，花蓮人最關切的蘇花改建設，目前是通車了，但仍有部分瓶頸路段，據說，要改善這路段要耗費10年，他驚嘆：「天啊」，「如果認為是問題早解決就不會是問題」。

不僅蘇花改，柯文哲說，花蓮到台東公路改四線道工程，已經做了2、30年快要40年了，此外鐵路南迴路段電氣化雖然要完工，但雙軌化到現在仍然缺乏，花蓮交通建設就在「被認為不是問題」耽誤了。

柯文哲政黨要誠懇幫助人民解決問題，民眾黨到各地成立服務處，這是接地氣面對問題一一解決的負責任態度，「好的人才都會招募」，更要超越藍綠的力量，這樣才是正確的態度。

至於服務處成立之後，未來是否不會缺席花蓮選舉？柯文哲說，政黨是透過選舉方式推薦人才，但是他覺得應該先培養人才，「就像考試一樣，應該是先讀書才去參加考試，如果書都不念，直接參加考試也沒有用」，最重要的是建立黨的名聲和品牌價值、人才招募，也會努力札實做好地方工作。

(中時 )