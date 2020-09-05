Rain上節目打槍求聯姻來賓。（圖／翻攝自 Youtube）

出道18年的Rain（本名：鄭智薰）最近跟國民MC劉在錫、性感歌姬李孝利組成夏日限定組合「SSAK3」，引來不少粉絲支持。家庭事業兩得意的他，昨(4日)上綜藝節目《Hidden Singer 6》，被一名男來賓提議撮合他的兩個兒子和Rain與金泰希所生的兩個女兒，希望兩人未來可以成為親家，Rain先是一愣，後來表情淡然的表示：「其實我希望兩個女兒都不要結婚就好」，笑翻眾人。

38歲的Rain2013年元旦被《Dispatch》爆出和大他2歲的「天然美女」金泰希交往，歷經男方當兵被指違紀風波，Rain退伍後2017年初以親筆信公開和金泰希婚訊，身為韓流巨星的兩人，選擇在天主教堂內完婚，只花了約5.5萬台幣，Rain上節目也透露他本來有意拿出大把積蓄辦豪華婚禮，但尊重老婆意願便只策畫了簡樸婚禮。

同年10月，Rain和金泰希生下愛的結晶，兩人如今育有3歲和1歲女兒，當父母後依舊甜蜜蜜，曾被拍到東京旅遊約會，去年Rain上《認識的哥哥》，被主持人姜虎東爆料上節目時「裝單身」，要求別提金泰希，他喊冤說其實沒下這種「禁令」，只是為了保護家人，把工作和家庭分開，才很少說起金泰希的事。

最近Rain上節目，被來賓自薦是他多年粉絲，更表示自己育有兩個兒子，求和偶像千金有機會聯姻，Rain則不留情說：「其實我希望兩個女兒不要結婚，我不想幫她們聯誼」，一席話也說明自己不捨孩子出嫁，其實是個女兒傻瓜。

(中時新聞網)