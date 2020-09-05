台南市4日深夜11時許大批警力在南區大同路臨檢一家網咖，林姓男騎士行經時，看見前方一堆警察，突然緊張急剎，遭後方疾駛機車追撞，兩車都倒地滑行，幸僅輕微擦傷，警方聽見碰撞聲，還沒臨檢，就先處理這件突發車禍。

台南市南區警力4日深夜擴大臨檢勤務，出動5台巡邏警車共10餘人臨檢大同路一家網咖，不料整排警車停在路邊時，39歲林姓騎士正好經過，看見前方一堆警車，緊張急剎車，後方19歲陳姓騎士剎車不及，直接追撞，兩車皆倒地滑行。

10餘名警員剛在網咖門口集合，就聽到巨大碰撞聲，皆走出來將兩人團團圍住，了解車禍情形。

車禍附近近期剛好安裝新的社區監視器，民眾將車禍影片上傳網路提醒用路人交通安全，網友諷刺「騎士看到警察會緊張」。

警方表示，林男看見前方一堆警車閃藍紅燈，以為有發生事故，因此緊張減速，不料後方陳男剎車不及追撞，兩人皆輕微擦傷，車禍交由交通分隊處理。

看前方一堆警車太緊張，騎士急剎車遭後方機車追撞倒地

(中時 )