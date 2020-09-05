加利科技公司以大陸口罩混充台製實名制口罩案，檢調搜索八里廠扣得相關資料後，5日將加利負責人林明進（中）由市調處移送士林地檢複訊。（郭吉銓攝）

屬於「口罩國家隊」成員的加利科技爆出販售陸製「混罩」，震驚社會，老闆林明進稱是因無法負荷政府徵用口罩需求，才以此因應，而政府徵用口罩是否造成「血汗」國家隊也引起外界關注。還原口罩國家隊成軍過程，從日產271萬片提升至日產近2000萬片，徵用量與決策究竟如何？

據林明進指出，每天國家徵用量為800萬，國軍撤出產線後，鶯歌、高雄有2個大型廠商拒絕繳交160萬片口罩，他們這些「小咖」國家隊，就要幫忙補足缺口，像他七月要多交7.2％、八月6.8％，員工根本無法負荷，他這樣做也是為了保護員工。

據《聯合報》報導，其實口罩數量是根據各家業者的產量「依照比率分配」，計算方式是以政府二到六月徵收的總口罩片數十六億片作為分母，各家業者提交的總量作為分子，以加利為例，比率就是整體2%左右，因此乘以800萬片，就是每日應繳交19萬片口罩。

而指揮中心自6月1日起採定額徵用每日800萬片，其餘數量開放內銷或外銷，但口罩實名制仍繼續並行，讓口罩國家隊打國際盃之餘，國人仍買得到一片5元的台灣製(MIT)口罩。一旦口罩庫存量低於1億片，將提高徵用量至1200萬片。

《中時新聞網》也整理出防疫關鍵決策時間軸如下，供讀者參考：

◎1月31日全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩

◎2月1日口罩國家隊到位

◎2月6日口罩販售實名制1.0上路

◎2月12日口罩禁止出口延至4月底

◎4月13日口罩徵用與禁止出口延長至6月底

◎4月22日口罩販售實名制3.0上路，可至國內四大超商預購口罩

◎6月1日採定額徵用每日800萬片，其餘數量開放內銷或外銷

◎9月2日爆發加利公司實名制口罩混入337萬片大陸製

(中時新聞網)