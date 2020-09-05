嘉義市中午發生一起幼童受傷意外，1名2歲女童手掌不慎遭製麵機捲入、夾傷，消防隊到場後小心翼翼又費力才將她救出送醫，目前仍在急救中。
警消表示，事發地點在嘉義市民生南路1間手工包子店內，中午12點半獲報，指有2歲小孩手掌被店裡製麵機夾傷、受困，嘉義市湖內消防分隊趕緊派員前往，費力以工具將機器面板撬開，才讓痛得哭喊的女童脫困。
女童送嘉義基督教醫院後，院方緊急對她深可見骨、手掌、手背各5公分的傷口進行救治，目前暫無生命危險。
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(中時新聞網)
嘉義市中午發生一起幼童受傷意外，1名2歲女童手掌不慎遭製麵機捲入、夾傷，消防隊到場後小心翼翼又費力才將她救出送醫，目前仍在急救中。
警消表示，事發地點在嘉義市民生南路1間手工包子店內，中午12點半獲報，指有2歲小孩手掌被店裡製麵機夾傷、受困，嘉義市湖內消防分隊趕緊派員前往，費力以工具將機器面板撬開，才讓痛得哭喊的女童脫困。
女童送嘉義基督教醫院後，院方緊急對她深可見骨、手掌、手背各5公分的傷口進行救治，目前暫無生命危險。
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