火力強大的道奇隊今（5）日又揮出5支全壘打，一共灌進8分，其中3支集中在8局下，形成5分大局，並且逆轉超前，終場以10比6擊敗洛磯，拿下6連勝；並且成為今年大聯盟首支30勝的球隊，戰績30勝10敗，在國家聯盟西區領先6場勝差。

洛磯隊8局上由皮拉轟出滿貫全壘打，6比5逆轉超前，這是他由紅襪隊交易過來後的首轟。8局下輪到道奇隊反攻，波拉克率先開炮，是1支2分全壘打，比數立刻變成7比6，道奇隊逆轉反超。下一棒彼德生揮出「背靠背」陽春彈，助道奇再下一城；最後貝茲補上一發2分炮，比數變成10比6道奇獲勝。

除了波拉克、彼德生、貝茲以外，道奇隊開轟的另兩人是W.史密斯在1局下的陽春彈，以及孟西在7局下的2分炮。洛磯隊的6分則都是靠全壘打，除了皮拉的滿貫炮，塔皮亞、希爾德各有1支陽春全壘打，無奈不敵道奇隊單場有5人開轟。

道奇隊開季40場拿下30勝、只輸10場，追平1888年、1955年、1977年的隊史紀錄。目前還保有主場11連勝的紀錄，今年對洛磯隊4勝0敗，也完全宰制對方。

(中時 )