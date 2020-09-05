弘道幫莊阿公夫妻圓夢，回到回到46年前第一次約會的地方-台中公園，並且安排野餐。（弘道台中服務處提供／陳世宗台中傳真）

根據台中市政府統計，中市老年人口數於2020年6月已達37.3萬多人，占全市13.25％，創歷史新高！隨著人口結構快速老化，子女忙於工作，無法時刻陪伴父母親，甚至無法給予生活支持，造成長輩退休後生活困頓、身體退化、自理能力下降等，逐漸與外界隔離。

台中市衛生局統計，全市長照服務需求人數已達8萬5975人，攀升速度急速，也代表著未來將面臨更多老人照護需求及問題。

弘道台中服務處統計2019年服務經費，一整年募款缺口約800萬，再加上新冠肺炎疫情影響，來自各界的捐款，比去年同期減少近兩成，盼民眾在艱困的防疫期間仍能發揮愛心，支持目前弘道臺中服務處正在進行的「捐千二 呷百二」募款活動，透過每月定期定額或單筆捐款，幫助長者皆能有自主與尊嚴，享有安心精彩的老後生活，在自己熟悉的家「呷百二」。

弘道台中服務處一年關懷服務1724位長輩，統計共有165位長輩，家庭狀況屬於老老照顧，經濟貧困、生活拮据，急需外界援助。65歲的莊阿公與妻子租房住在老舊平房，靠莊阿公到處擺攤維生，但生意並不好，一年多前莊阿公赫然發現妻子罹患失智症與帕金森氏症，病情惡化得很快，才一年時間，妻子已不能說話，行動生活無法自理。

莊阿公身兼工作與照顧老伴，每天忙得像轉陀螺一樣，除了要負責妻子3餐與生活大小事，下午3點多就得外出擺攤，回到家已經接近深夜12點，阿嬤1人在家，常常不小心跌倒受傷，所幸因緣際會下，弘道台中服務處知道莊阿公的處境，馬上安排送餐服務，解決阿嬤用餐問題，也安排照顧秘書一週5天到阿公家，幫阿嬤餵餐、如廁、陪伴外出，更透過居家復能運動，活動阿嬤筋骨，避免身體機能退化。

照秘林云琪更貼心的自己撿木頭，花半個月的時間，手工製作積木，讓賴阿嬤可以透過積木疊疊樂，活動手部，減緩因為帕金森氏症手抖的狀況；另外弘道志工站的志工，每逢節慶，也會送上物資與祝福，讓莊阿公感動表示：「弘道真的很用心，有照秘幫忙照顧我太太，我終於能安心去擺攤了」。

莊金城阿公忙碌的生活中，幾乎沒有時間好好休息，更別說能出遊踏青，阿公心中一直有個願望，希望能帶愛妻回到兩人第一次約會的地方-台中公園，弘道夥伴得知後，馬上啟動圓夢計畫，安排無障礙計程車接送帶兩夫妻到台中公園，46年後再度踏進約會地點，莊阿公回憶湧上心頭，笑著說：「那時候兩人一起划船太緊張，要打開瓜子給她吃，一不小心瓜子全灑出來」，莊阿公推著輪椅，帶妻子重回湖心亭、划船的地點，不停的問：「妳還記得我們以前來過這裡嗎」，儘管阿嬤無法回答，莊阿公仍緊牽她的手，笑得好開心，弘道夥伴還特地安排了野餐，讓阿公阿嬤享受甜蜜時光。

(中時 )