高雄市岡山區首度進駐「何爺爺跳跳屋」最大規模的兒童水上樂園，各式大型氣墊遊具讓孩子們開心尖叫，小朋友們在安全中盡情戲水。（陸淑美服務處提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市副議長陸淑美促成下，岡山首度進駐「何爺爺跳跳屋」最大規模的兒童水上樂園，各式大型氣墊遊具讓孩子們開心尖叫，陸淑美及市議員黃柏霖今明二天聯手舉辦「兒童幸福水樂園」，讓小朋友們在安全中盡情戲水。

今天一早，岡山文化中心廣場擠滿前來體驗大型氣墊遊具的親子們，孩子們一步步爬上巨無霸氣墊滑水道，再屏氣凝神一鼓作氣快速滑下，現場孩子們的笑容伴著歡叫聲，陪伴的家長們也感到非常高興。

大型氣墊遊具的供應者何爺爺表示，自己曾是旅美企業家，當時見到國外有許多類似的遊樂設施，但台灣卻不流行，於是自掏腰包從美國進口各種遊樂器具，並且無償到各個校園、廣場做公益，想讓孩子藉由玩樂擁有一段快樂的童年。

他說，每次看到孩子們從高空滑下的笑容都讓他無比感動，如今看到那麼多孩子從中得到快樂，覺得再辛苦都值得。

陸淑美表示，何爺爺跳跳屋在國內相當知名，對他花了3000多萬元買下各式氣墊遊具四處做公益，相當敬佩，所以決定與黃柏霖、何爺爺配合，把岡山文化中心廣場打造成一座「兒童幸福水樂園」，讓更多孩子能安全體驗從高處滑下的快感。

(中時 )