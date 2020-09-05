海神雙眼牆現身！中央氣象局局長鄭明典表示，強颱出現雙眼牆結構很普遍，而海神的雙眼牆也已維持一段時間，不過之前被高雲遮蔽而看不清楚。另未來24小時海神將有機會達到第2次巔峰，且明將以強颱之姿橫掃日本西部。
中央氣象局局長鄭明典今在臉書分享「海神的雙眼牆」指出，強烈颱風出現雙眼牆結構是很普遍的現像，而海神雙眼牆結構已維持一段時間，但先前因有高雲遮蔽，所以看不清楚，不過現在高雲稍微消散，從真實色彩雲圖就可看出雙眼牆結構！
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海神颱風眼牆置換中，未來24小時若置換順利，將有機會達到第2次巔峰！
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海神持續沿著太平洋高邊緣朝西北走，今晚將開始影響日本琉球群島，明（6日）白天通過日本琉球地區，中午到下週一（7日）將掃過日本西部，且預計將於下周一的午後登陸韓國釜山一帶。
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，預期海神將會以接近「強烈颱風」的規模橫掃日本西部，並以中颱前段班的資態侵襲韓國。而台灣今明兩天受海神帶下來的偏北風影響，各地天氣晴朗，僅北部、東部偶有飄雨。下週二海神北上遠離後，轉為偏南風，台灣各地下雨機會增加，天氣又會變得較不穩定。
文章來源：氣象局長鄭明典臉書
(中時新聞網)
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