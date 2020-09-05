衛福部今天早上宣布全豬都可殘留萊克多巴胺，中央畜產會董事長、農委會前主委林聰賢受訪時表示，農委會將推動「台灣豬」標章，目前正在選樣，預計下周三定案，估年底前上路。

林聰賢表示，農委會目前正在選樣，下周會跟所有的養豬團體對話，選擇標章，包括餐廳、小吃業者都可以懸掛這樣的標章。

(中時 )