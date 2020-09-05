農委會推台灣豬獎勵標章 年底上路 15:032020/09/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部今天早上宣布全豬都可殘留萊克多巴胺。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部今天早上宣布全豬都可殘留萊克多巴胺，中央畜產會董事長、農委會前主委林聰賢受訪時表示，農委會將推動「台灣豬」標章，目前正在選樣，預計下周三定案，估年底前上路。 林聰賢表示，農委會目前正在選樣，下周會跟所有的養豬團體對話，選擇標章，包括餐廳、小吃業者都可以懸掛這樣的標章。 (中時 ) #標章 #農委會 #林聰賢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣藝術博覽會 李瑞標參展 04:102020/09/05 投資理財 信義房屋 社區營造獲肯定 04:102020/09/05 產業特刊 AIT邀餐敘 江不放棄溝通機會 04:102020/09/05 政治要聞 「坐月子條款」美豬腎臟進口 台灣比國際嚴格 11:002020/09/05 生活 賴熊飛大刀 登錄首件一般古物 04:102020/09/05 地方新聞 台灣大：只要對產業好 都樂觀其成 10:012020/09/05 財經 療癒毛孩大集合 賣萌無極限 11:362020/09/05 生活 豬多揣測的恐懼時代 04:102020/09/05 時論廣場 陳時中改變美豬立場 蔡正元酸：豬腿變狗腿 10:582020/09/05 政治 一顆貢丸也要！強制標示豬原料產地 明年起實施 11:052020/09/05 生活 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 勞保年改恐砍月退3成 網炸鍋：把退休的人逼到絕境 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 部長帶頭吃美豬 陳時中坦承：我是不得已的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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