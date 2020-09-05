新增觀光6號市區公車！新竹縣政府5日上午在橫山民俗文物館舉辦通車儀式，觀光6號路線將自竹東火車站經大山背，前往內灣大橋，此路線將於例假日及國定假日營運，未來視運量、需求及建議，滾動式檢討班次、時間，期望能帶動大山背地區的觀光發展。

新竹縣長楊文科表示，位於橫山鄉的大山背地區自然資源豐富，具有茶亭古道、大崎棟古道、騎龍古道等多條景觀步道，每逢假日也吸引不少喜好健行的民眾前往一覽，還有豐鄉瀑布、縣定古蹟樂善堂等，樂善堂夜景也具有名氣，白天視野遼闊，夜間也可遠眺新竹縣、市及桃園，吸引不少攝影愛好者取景。

大山背也是台灣國寶級漫畫家劉興欽的故鄉，楊文科也歡迎在地居民、外地遊客搭乘觀光6號，探索自然及人文之美。

新竹縣政府交通旅遊處表示，觀光6號即日起通車，假日往返共6班次，路線行經竹東火車站、榮民醫院、樂善堂、大山背人文生態館、豐鄉瀑布等站，終點為內灣大橋，自竹東火車站發車時間為9點、15點；內灣大橋發車則10點、16點，每段票（8至10公里）為15元，單程最高30元。

新竹縣市區公車目前還有從高鐵新竹站發車往返的觀光1、2、5號，觀光1號往九芎湖、觀光2號往六福村、觀光5號則往關西小熊博物館。為了便利旅客掌握新竹縣市區公車搭乘資訊，新竹縣政府推出智慧公車便民查詢網、手機app新竹縣i-bus，可查詢搭乘地點及時間，助於規畫行程並掌握行車動態。

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