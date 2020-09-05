「小宣」、「大宣」兄弟倆與「小宣」的女友「小美」3人同住，某日一起外出與友人聚餐，哥哥大宣與小美因酒醉先後返家。豈料，小美裸睡掉下床，兄聽到異聲查看，援扶裸女上床，竟趁機霸王硬上弓性侵得逞，小美告上法院。兄與小美和解，並獲原諒，台中地院依乘機性交罪，判刑1年10月、緩刑2年，向公庫繳付5萬元，全案可上訴。

小宣與胞兄大宣，與女友小美同住在台中市，今年3月間某日晚間3人與友人聚餐喝酒，喝到隔天凌晨，大宣及小美兩人因酒醉先後各自返家，小美一回到自己房間即脫光全身衣物在床上裸睡，大宣聽到小美房間傳出異聲，進房查看，發現小美竟躺在地上熟睡，連忙將她扶上床。

上前援助的大宣，抱扶著酒醉熟睡的裸女上床，竟把持不住趁機性侵，事後，被小美怒告。大宣到案時，面對檢院都坦承犯行，並與小美達成和解。

台中地院法官審酌，大宣為滿足一己私欲，竟利用小美酒醉熟睡無力抗拒，未能克制性慾，但他犯後態度良好，與被害人達成和解，小美並當庭表明願意原諒，同意給予緩刑機會，大宣素行良好，當知所警惕、無再犯之虞。法官依乘機性交罪判刑1年10月，並認為量處徒刑以暫不執行為適當，而宣告緩刑2年，命向公庫支付5萬元。

(中時 )