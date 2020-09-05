陳姓嫌犯在7日凌晨6時與女童外出，沿途不斷拉扯女童，還像提手提袋般，將女童懸空拉起，行徑相當粗暴。（讀者提供／張妍溱、黃國峰台中傳真）

陳姓嫌犯在6月7日當天提著大型白色袋子，檢警研判女童可能當時遭殺害，被帶至南投埋屍。（讀者提供／張妍溱 黃國峰台中傳真）

台中一名4歲女童遭母親同居男友陳男嫌虐殺裝箱後，帶往南投名間老家的空地埋屍2個月，因女童的外婆自孫女被媽媽帶走就沒看到人，察覺有異，警報後全案才曝光。女童生父案發後出面了，他哽咽說，殺他女兒的兇手，是他國中同學的哥哥，2人自小就認識，結果卻被陳嫌「奪妻殺女」，摧毀他的人生。

女童生父哽咽表示，陳男是他國中好友的哥哥，2人自小就認識，可說是一起長大，但陳嫌後來走偏，因為販毒入監，出獄後竟搭上前妻，給他戴綠帽。

據「東森新聞雲」報導，女童生父發現前妻出軌陳男後，前妻竟然要求離婚，因為陳男暴力威脅，只好含淚簽下離婚同意書，被迫接受家庭破碎的事實。

離婚後，由於一對兒女平時都由岳母照顧，女童生父並未積極爭取監護權，沒想到前妻卻以此為藉口，頻頻向他開口要錢，因為心中對孩子有愧疚，金錢方面才會讓前妻予取予求，只希望小兄妹能過得安好，沒想到卻被前妻當成搖錢樹。

「我等於是用錢買下與孩子見面的機會，沒想到她（彭女）沒有遵守承諾，好好照顧孩子！」女童的生父哽咽還說：「女兒2月被陳男倒車撞成重傷，當時他就曾私訊質問、咒罵他（陳男），卻遭陳男押走毒打，還得意洋洋向他展示體罰小兄妹倆「做拱橋」的照片」。因為自己無力保護自己的孩子，讓女童生父更加愧疚，如今女兒活活被陳男虐死埋屍，連最後一面也沒看到。

(中時新聞網)