日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，上個月底現身新莊棒球場，為職棒球團富邦悍將開球，為了與林志玲能順利返回台灣，兩人經過一連串的篩檢程序，更因此目睹疫情期間醫院現況，讓他不捨直呼：「病患也得排隊等待篩檢，感覺更加辛苦」。

根據《ETtoday星光雲》報導，AKIRA獲邀為富邦悍將開球，來台前曾與林志玲赴醫院進行唾液及鼻子的篩檢程序，而他也觀察到許多病患，雖是因為其它疾病並須接受治療，但也是得篩檢完確定未罹患新冠肺炎，才能辦理住院手續，其中有許多年邁的病患也得排隊等候檢查，讓他感到心疼及不捨，直呼：「他們才是真的辛苦」。

日前AKIRA談起防疫隔離生活，發現日本雖強調「自律」的自我管理，但台灣防疫細節更加嚴謹，像是來台後警察和里長都會打電話、傳訊息定時關心，讓他大讚台灣這方面做得很棒、很徹底，而因為防疫夫妻倆也有了更多2人時光，不僅意見交流變多了，也會一起規畫未來。

至於被問到生小孩後要如何栽培？AKIRA表示會先設想給小孩什麼樣的教育，也希望可以朝這個方向，但一切都得等真的成為父母才會知道。

(中時新聞網)