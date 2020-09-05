《比悲傷更悲傷的故事》影集版5日公布全新故事線，由王柏傑、邵雨薇擔綱影集版現代愛情線男女主角，兩人首度合作，王柏傑形容角色「是讓人討厭的音樂人，我沒嘗試過的形象，而且音樂這塊我很陌生，尤其我音準不太好，對我是個挑戰」；邵雨薇戲裡詮釋單親媽媽，她直呼「完全沒想過，而且還是10歲小孩的媽媽，之前頂多演三3歲孩子的媽媽」，但愛小孩的她演得開心，再加上開始養毛小孩後，覺得自己更像媽。

王柏傑飾演「柏翰」、邵雨薇飾演「安安」，兩人是唱片業高階主管與部屬，幫忙尋找男女主角「哲凱」、「媛媛」的下落，尋人過程中爭鋒相對，也鬧出不少趣事，鬧進警局甚至還見血，讓兩人感情路更添高潮。這回兩人皆開心能參與影集版演出，提到電影裡的情感真摯動人，讓在飛機上看完電影的邵雨薇遺憾表示「如果在大螢幕觀看，情感一定會更強烈。」

日前邵雨薇拍電視劇《天巡者》、又演出舞台劇《昨夜星辰》，王柏傑讚「她很厲害，演完立刻進入另一個角色，對我來說很難」，邵雨薇則害羞說「我體力偏好，柏傑特色就是他個性很穩，不容易慌亂，像我就是很喜歡大呼小叫、大驚小怪」。他還讚邵雨薇「是很活的演員，丟球給她都隨時可以接到，永遠在很『Chill』的狀態，表演裡面很自在，常神來一筆，讓我讚嘆『原來也能這樣啊』」。

導演謝沛如認為，「安安」與「柏翰」這組是成熟大人的戀愛，因為曾經受過傷，所以都對愛情存疑而所有保留，「像柏傑就有藝術家性格，頹廢造型很有音樂人的感覺；雨薇很年輕，沒想到她卻很懂得逗小童星，尤其失去摯愛的角色心情，正好跟媛媛作為對照。」王柏傑則說導演很可愛「像小女孩一樣，跟她工作完全不設限」，邵雨薇也形容導演「想法天馬行空的女孩，白白淨淨、腦袋有很多畫面，給我們空間發揮」。

《比悲傷更悲傷的故事》電視影集預計拍攝10集，由黃金鐵三角之導演謝沛如、編劇呂安弦、監製林孝謙打造，故事劇情除了眾所皆知的張哲凱與宋媛媛，也將有更多其他相關人物角色故事呈現在觀眾面前，主演卡司包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤英、馬念先、蔡嘉茵，影集計畫在明年上架，目前正與各國際平台洽談合作中。

(中時 )