嘉義縣衛生局針對零售攤商、賣場超市、餐廳及小吃業者等進行肉品來源及原產地標示，從今年1至8月牛肉產地標示共查核376件均符合規定。因應明年元月美豬及30月齡以上美牛開放進口，不論包裝、散裝和直接供食的場所，只要內容物含豬肉都須標示產地；藥物暨食品管理科長陳惠貞表示，待中央標示方案出來，衛生局會立即輔導業者改善。

衛福部今年8月28日公告散裝食品標示新制，並陸續預告「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定草案」及「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定草案」，要求所有豬肉食品必須依規定，標示產地來源，自明年1月1日強制實施。

嘉義縣朴子市傳統市場一間老字號肉脯名店受訪時表示，店裡每天賣的肉乾、肉鬆等豬肉製品都用當天現宰的溫體豬，這是他們相當自豪的一點，因此，早在好幾年前已在包裝袋，印上使用國產豬肉的字樣，不過她也提到，附近販賣豬肉的業者，幾乎都用一般塑膠袋裝，若未來外包裝都要註明來源等，一定會吃掉店家不少成本。

嘉義縣衛生局表示，待標示方案拍板定案後，衛生局會立即輔導店家做好相關規定；新制施行後將擴大稽核，啟動所有稽查人力展開稽查檢驗，針對抽驗不合格產品即下架回收、依法處置，並公布不合格食品資訊於官方網站，以維護消費者的權益。

(中時 )