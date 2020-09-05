南部一名30歲周姓女上班族，上周在交友軟體(Lespark)上認識一名「小曦」的女子，兩人互相加LINE聯繫並相約見面，但周女到場後卻不見對方出現，只接到小曦用LINE來電，說等會兒有位「阿豹」男經理會連絡她，不久後「阿豹」來電，聲稱安全起見，要跟小曦見面要先支付保證金，需以遊戲點數方式支付，威脅否則要將她找「女人」的事情告訴其家人。

周女於是立刻去購買遊戲點數GASH，分別購買價值1萬元及5000元點數，計購買125筆，並翻拍序號及密碼給對方，遭詐80多萬元，直到帳戶已空，也連絡不上對方，才驚覺遇上詐騙。

另有一名張姓男學生，上周用手機瀏覽網站影片時，突然收到一名自稱「蕾蕾」女生加LINE，並邀請張男視訊裸聊，張男欣然同意後便與對方進行裸聊並打手槍，視訊結束後，「蕾蕾」傳了一張圖片給張男，上面竟有張男家人的電話，對方威脅張立刻購買6000元遊戲點數，否則要將剛裸聊打手槍畫面傳送給他的家人。

同時，「蕾蕾」也將畫面傳送給張的父親，要求張父購買6000元遊戲點數，否則要將剛裸聊打手槍畫面傳送給兒子的朋友及學校，於是父子一同前去超商購買遊戲點數，不料，對方又聲稱這筆是「蕾蕾」大哥要的，必須再購買一筆1萬元遊戲點數才可刪除影片資料，父子倆才至派出所報案。

警方表示，此種詐騙手法不僅是傳統專人在網路社群或論壇放美女／帥哥照片，透過交友APP進以影像、聲音及文字內容會友、按摩服務等方式在網路虛擬世界展開，再要求加LINE聊天；抑或是視訊裸聊，詐騙集團目的只在擷取到被害人的不雅畫面，且事實上被害人所看到對方的畫面，也可能並非真實，有些是網路上其他網友的裸露影片遭詐騙集團所用的假視訊，惟詐騙集團接著會要求先購買遊戲點數（如Gash、MyCard）或代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意購買遊戲點數時，還有可能接到疑似黑道分子的恐嚇電話或聲稱將傳送翻拍不雅照給身邊對象。

刑事局呼籲，切莫過度依賴網路交友，而遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，民眾如遇可疑為詐騙的情況，可儘速撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )