隨著距離美國總統大選僅剩下兩個月，加上近期種族紛爭再次成為全美焦點，讓總統川普與民主黨候選人拜登皆極力拉攏少數族群選票。不過，拜登在探訪爆發警察對非裔背後連開7槍的基諾沙市（Kenosha）時，卻意外稱「燈泡是非裔發明的」，而非歷史課本所教的白人愛迪生。

據《每日郵報》報導，拜登探訪在威斯康辛州基諾沙市與遭警槍擊的非裔布雷克（Jacob Blake）家屬，在當地一處教會內向群眾演說時，提到了美國許多機構中的種族不平等，包括教育體系。拜登表示，「以上帝之名，為何我們不在歷史課中教這段歷史『一位非裔美國人發明了電燈泡，並非白人愛迪生』，還有許多案例，有人知道嗎？」

報導指出，素有「發明之父」的愛迪生於1878年發明燈泡，並於1880年1月27日註冊專利，這項發明也是美國歷史上著名的商業化科技。不過，報導稱拜登所指的可能是與愛迪生共事的非裔拉蒂默（Lewis Howard Latimer）。

當時愛迪生最初發明的燈泡是用紙絲製成的，但紙絲很快就燒壞了，而他的同事拉蒂默發明了使燈泡持續發光的碳絲，至1879年10月，愛迪生團隊才正式發明了可持續發光14.5小時的碳絲燈泡。

(中時新聞網)